Adani sul rigore negato al Bologna: "Falciata netta, una delle più grandi ingiustizie"

Ospite della 'Domenica Sportiva', l'ex calciatore Daniele Adani commenta così il contatto fra Iling-Junior e Ndoye durante Juventus-Bologna.

Ospite della Domenica Sportiva, Daniele Adani commenta così il contatto fra Iling-Junior e Ndoye durante Juventus-Bologna: "Tutto va ricondotto a diverse occasioni, per prima cosa il rapporto fra arbitro e VAR. Accade tutto e il contrario di tutto ogni settimana. In quella dinamica, quando l'attaccante va sul difensore, è naturale prestare attenzione perché viene fuori un fallo. Questo non è un fallo, è una falciata netta. Io ho sempre definitivo il VAR come un percorso verso la giustizia, questa è stata una delle pagine più grandi di un'ingiustizia".