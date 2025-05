Fedele sereno: “Il Napoli vincerà lo Scudetto, lo dico da mesi! Cagliari? Troppa ansia…”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Cagliari non farà la prestazione della squadra materasso, ma non avrà nemmeno l'ansia del risultato, perché ormai è salvo. La partita andrà giocata con concentrazione e cattiveria sportiva, ma non credo che il Napoli avrà problemi ad imporsi all'ultima di campionato. Sono sicuro dello scudetto da mesi ma sono indeciso: non so se farmi un pisolino, venerdì, o guardare altro...

Che la vedo a fare? Più che una provocazione, è un modo per dire di non esagerare con l'ansia spasmodica: il campo ha parlato mesi e, se serviva ancora una conferma, la si è avuta domenica. Non vi preoccupate: il campionato lo vincerà il Napoli. Qualcuno sostiene d'aver visto il Cagliari a Pompei. A Nicola dico di guardare gli scavi, fare due giri ad Edenlandia e godersi lo spettacolo della città, perché di più non potrà fare. Nicola, ti voglio bene… Sicuramente bisognerà stare attenti al Cagliari, ma il Napoli ha una grande occasione, in casa, e non dovrà sprecarla”.