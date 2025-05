Da Cagliari: “La squadra vuole onorare la maglia, sarà gasata dal clima del Maradona!”

Il giornalista sardo Emanuele Dessì è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Il Cagliari in diretta", in onda su Radiolina. Queste le sue parole, riportate da TuttoCagliari.net, in vista della partita di domani contro il Napoli: "Non voglio evocare lato B di nessuno, ma con Ranieri ne abbiamo recuperato alcune clamorosamente bene alla fine, magari con un po' di fortuna o no. Quest'anno quando abbiamo visto il Cagliari giocare, lo ha fatto bene. Ma non li metterei a confronto.

Dopo aver visto Cagliari-Venezia ti dico che il Cagliari ha espresso anche un buon gioco quest'anno. Come rosa erano più forti e si poteva auspicare qualcosa di più. Il Cagliari domani sarà gasato dal clima straordinario che ci sarà al Maradona. Scenderà un Cagliari carico e spero che Mina accenda la partita e si veda un po' di agonismo, con il Cagliari che vorrà onorare la maglia".