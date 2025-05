Sarcì (ex Anderlecht): "Avevo dubbi su Lukaku, ma anche a Napoli è indispensabile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Massimo Sarcì, che ha lavorato per anni con il settore giovanile dell'Anderlecht, ha parlato di Romelu Lukaku.

Ha visto crescere Lukaku che l'ha citata nella sua autobiografia: che ne pensa della sua importanza per questa annata del Napoli?

"Un orgoglio che abbia parlato di me. Quando parli di Lukaku, per me è un pezzo di cuore, anche se con lui ho lavorato per un periodo di tempo non lungo. L'impatto di Lukaku per me è quasi sempre scontato, soprattutto se allenato da Conte. Anche se devo ammetterlo: questa volta qualche dubbio potevo averlo".

Perché?

"Innanzitutto perché Napoli è una piazza particolare. Lui era in un momento diverso della carriera, rispetto a quando è arrivato all'Inter. Poi però mi sono ravveduto subito, pensando: eccolo qui, è sempre Romelu. Se un allenatore come Conte se lo porta dietro è perché sa che può essere uno strumento indispensabile. Ha dimostrato ancora una volta di esserlo. Lo paragono ad una chiave per scassinare la porta e la difesa avversaria. Non è stato quello dell'Inter, ma è stato funzionale. Nelle partite in cui non doveva mancare, non è mancato".

La sua importanza si è sentita a livello di mentalità?

"In campo una partita su tre dava l'impressione che potesse essere in calo, ma se vai a vedere nei momenti importanti ha inciso moltissimo. Nelle situazioni decisive, non sbaglia, una cosa che appartiene a pochi giocatori. E questo si sente a livello di spogliatoio".