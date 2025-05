Ass. De Iesu: "Il Sindaco Manfredi ha voluto il bus scoperto! Faccio un appello ai tifosi..."

vedi letture

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale del Comune di Napoli: "L'organizzazione del bus scoperto uno sforzo corale di sinergie. Questi eventi sono affidate al Prefetto, al Questore, tutti molto attivi. La gestione della circolazione stradale è un segmento di un piano complessivo per la gestione dell'ordine e della sicurezza urbana. Grazie al Prefetto, Questore, Sindaco, forze di Polizia, siamo riusciti a delineare un quadro per la sicurezza urbana.

Il Sindaco Manfredi ha voluto fortemente, interpretando le esigenze dei cittadini, di poter programmare l'evento del bus scoperto. Deve essere fatto in una cornice di sicurezza pubblica e urbana. Individuato il percorso con lo sfondo del Golfo di Napoli. Ci saranno transenne, non tutti potranno entrare nell'area contingentata, al massimo 70 mila persone. Il Sindaco ha voluto creare 4 maxi schermi per vedere anche da lì l'evento.

Steward? Abbiamo fatto un investimento significativo, noi e il Calcio Napoli. Tutti hanno fatto la loro parte per coprire un evento tanto desiderato dai cittadini.

Area dedicata alla stampa durante il giro del bus scoperto? Servirà un punto ma sarà da analizzare con il Calcio Napoli. Chiedo ai tifosi di venire in città non motorizzati ma a piedi. Abbiamo fatto un grosso sforzo con l'ANM per mantenere operative metropolitane e funicolari. Individuate dei punti dove parcheggiare e poi utilizzare i mezzi che portino nei punti strategici".