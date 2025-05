Cannavaro: "Conte chiede garanzie. Dà tanto, ma pretende altrettanto"

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Inter e Juventus fra le altre e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Sky.

La finale di Champions?

"Sicuramente l’Inter parte favorita: ha più esperienza e diversi giocatori che hanno già disputato finali. Per il calcio italiano è importante che ci sia una squadra in finale di Champions. Speriamo possa riportare il trofeo a casa: ne abbiamo bisogno. Il PSG è una squadra forte, con un allenatore bravo ed esperto. Ma le finali non contano solo per come le prepari, conta come le giochi. E soprattutto, le finali non si giocano: si vincono. Bisognerà capire chi saprà gestire meglio la pressione."

Il match point del Napoli per lo Scudetto?

"Parlavamo delle tensioni della Champions, ma ci saranno tensioni anche per questa sfida Scudetto. Il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, ma questo non significa nulla: dovranno scendere in campo, fare le cose semplici e vincere la partita. Il pubblico potrà dare un grande contributo."

Il miracolo di Ranieri alla Roma?

"Mister Ranieri ci ha già abituati a tanti miracoli. A Roma ha fatto benissimo. Con la sua semplicità riesce a trasmettere serenità all’ambiente e ai giocatori. La Roma ha una rosa forte e la bravura di Ranieri è stata proprio quella: dare tranquillità a tutto il gruppo."

Tu hai vinto una Liga punto a punto. In quel caso fu fondamentale il Bernabeu.

"In quell’esperienza fu decisivo mister Capello. Eravamo sotto all’intervallo, lui ci tranquillizzò e ci diede il massimo supporto. Il Napoli, da questo punto di vista, può stare tranquillo: ha un condottiero come Conte in panchina."

Come vedi la lotta salvezza negli ultimi 90 minuti?

"La gestione sarà fondamentale. Io avevo alcuni giocatori che potevano darmi al massimo 15 minuti. Davis, per fortuna, l’ho fatto entrare e ha segnato nonostante fosse infortunato. La gestione dei giocatori è stata decisiva."

Il futuro di Conte a Napoli è legato allo Scudetto?

"Sicuramente Antonio è un ragazzo intelligente. Ha gestito bene la squadra e anche una società che, negli anni scorsi, ha avuto qualche difficoltà a livello comunicativo. Conte giustamente chiede garanzie: è un tecnico che dà tanto, ma che pretende altrettanto."