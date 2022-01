Adani sulla Juve: "Per rosa e spese deve sognare l'incredibile rimonta scudetto"

Daniele Adani ha parlato alla Gazzetta dello Sport della corsa al titolo e ai posti Champions e della possibilità che la Juventus possa provare a rientrarci: "Il perché la Juve non andava, non va cercato nel parco giocatori ma nella proposta di calcio che si è vista finora. Se questa non cambia, non è detto che Vlahovic da solo colmi il gap che si è formato nei primi mesi. Anzi diventa anche difficile pensarlo. Va detto però che il serbo è uno di quei calciatori che spostano, trascinano e danno entusiasmo. I bianconeri sono staccati ma per rosa e spese non possono rifiutarsi di puntare addirittura allo scudetto, sognando una incredibile rimonta".