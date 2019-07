ADL chiarisce: "Non ho bisogno di parlare con Florentino, c'è Giuntoli con un amico-agente di James..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport 24 aggiornando la situazione sulla trattativa per il colombiano: "Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa ma per scongelarci serve che il Madrid deve considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito. Ho letto tante baggianate... Io non mi metto a parlare con Florentino di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico di James, che è amico nostro (Mendes, ndr): non abbiamo bisogno di parlare di Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è stato riportato".