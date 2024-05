ADL nel film scudetto: "Spalletti non l'ha portato il ds. L'ho scelto per un motivo"

Ecco alcune dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis da un estratto del film scudetto del Napoli mostrato durante la conferenza stampa

Ecco alcune dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis da un estratto del film scudetto del Napoli mostrato durante la conferenza stampa di presentazione. Il presidente innesca la storia per poi lasciare spazio ai protagonisti: "Ho sempre interpretato il ruolo dell'imprenditore, investire denaro, amore, intelligenza, vivo con impegno la mia professione.

Io non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, ma alcuni giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io. Lo stesso Spalletti non l'ha portato il ds, a me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi".