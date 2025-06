Ultim'ora Juanlu-Napoli, ci siamo! Dalla Spagna: si pensa già alle visite, le cifre

Juanlu Sanchez del Siviglia si avvicina sempre di più al Napoli. Ci sono stati contatti frequenti tra i due club nelle ultime ore come riportato dalla Spagna da Onda Capital. L'affare per il 21enne esterno destro - che nella rosa andrebbe a prendere il posto di Mazzocchi, in uscita - si dovrebbe chiudere per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro tra base fissa e bonus.

Il Napoli vorrebbe fissare le visite mediche per l'inizio della prossima settimana. Il Siviglia ha bisogno di far cassa per motivi di bilancio entro il 30 giugno, lunedì, e dunque era previsto che, in un modo o nell'altro, l'affare potesse sbloccarsi. Ora ci siamo, o quasi. Juanlu può diventare presto il terzo rinforzo degli azzurri in attesa di Noa Lang per cui c'è già l'accordo con il giocatore ma non ancora tra le due società.