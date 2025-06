Prima pagina Il Mattino in taglio alto: "Conte ha scelto Beukema, offerta da 25mln"

Non solo l'attacco, il Napoli prova a sprintare anche per il mercato dei difensori. Serve un centrale e Antonio Conte l'avrebbe individuato in Sam Beukema del Bologna. Il Mattino in prima pagina dedica un titolo alla trattativa: "Conte ha scelto Beukema, offerta da 25 milioni".