ADL o Ferlaino? Montervino: "Scelgo Aurelio ma capisco chi fa la scelta opposta..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “De Laurentiis e Ferlaino? E’ una bella lotta, è difficile sceglierne uno. Con De Laurentiis mi sono trovato benissimo, sono stato investito dal ruolo di capitano, ma ho un ottimo rapporto pure con Ferlaino che non ho mai avuto come presidente. Quindi scelgo De Laurentiis, ma capisco il pensiero dei tifosi che magari preferiscono Ferlaino. Ora comincerà un altro campionato, ne verrà fuori chi sarà più preparato. Tutto torna in discussione”.