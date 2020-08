ADL su Sarri: "Gli dirò sempre grazie, ma fu una cazzata andare via. Altrove non s'è trovato bene"

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un lunga intervista ai microfoni di Sky, soffermandosi tra l'altro anche sul tecnico della Juve Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli: "Scudetto di Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti? Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi ognuno di noi fa delle ca...., ma è un problema suo. Peccato, se fosse rimasto magari avremmo vinto lo scudetto. E lui ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare. Credo che lì non si sia trovato come si è trovato a Napoli. Poi sono decisioni personali".