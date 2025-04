Ag. Bianco: "Il Napoli per vincere dovrà segnare al Monza e non sarà facile"

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco: “Bianco ha fatto un buon campionato al primo anno di Serie A. Peccato che è stato un campionato un po' disgraziato per la squadra, ma il ragazzo mi è piaciuto.

Il Monza nella prossima gara col Napoli giocherà finché non subirà gol, poi è chiaro che se dovesse segnare il Napoli sarà difficile recuperarla, ma il Napoli per farla sua deve sempre segnare! Bianco può fare sia la mezzala che il mediano.

Corsa scudetto? L’Inter ha la Champions e quando vinci è chiaro che ti carica, il Napoli invece deve inseguire e sa che non può sbagliare. Il Napoli ha la possibilità di fare un filetto di vittorie, è nelle sue corde, ma ogni partita sarà una battaglia. I campionati non si vincono con i titolari, ma con la panchina e in questo l’Inter è molto più attrezzato del Napoli.

Conte è un ottimo allenatore, l’uomo che può cambiare le sorti di una società ecco perché sono stato subito molto felice del suo arrivo a Napoli”.