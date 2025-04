Galeone: "Allegri mi ha detto una cosa su McTominay e io condivido"

vedi letture

Undici gol in campionato, cinque nelle ultime tre: Scott McTominay è il protagonista assoluto del momento d'oro del Napoli. Di sicuro è lui il giocatore rivelazione del campionato italiano, non solo del Napoli.

"McTominay? Ho pensato che quelli dello United sono pazzi ad essersi privati di un giocatore come lui, ne abbiamo parlato anche con Max. Allegri non andrà in Arabia, mi sta dicendo qualche bugia, mi ha detto che non ci sono novità sul suo futuro, gli ho detto che una telefonatina la fanno tutti”.

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter da qui alla fine del campionato non fa 10 punti. O quanto meno è difficile. Il Napoli almeno 8 li fa. Conte giocherà tutte e quattro le partite per vincerle. Per sopperire all’assenza di Buongiorno può far giocare Rafa Marin centrale, ma anche la soluzione con Oliveira centrale è perfetta, è un giocatore che ha buonissime qualità. Ha un buon piede, non è facile saltarlo.