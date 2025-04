Inter, Lautaro a Prime promette battaglia: “Abbiamo ancora benzina. E los huevos…”

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla vigilia della semifinale d'andata contro il Barcellona. Ecco le sue parole: "Abbiamo analizzato tutto, abbiamo parlato tantissimo tra di noi perché un periodo così non ci capitava da tanto tempo, perdere tre partite di fila: ce lo siamo detti, ora dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta perché siamo una grande squadra."

Se l’Inter ha ancora benzina? "Sì, sì, quello sicuramente: abbiamo voluto arrivare fino in fondo a tutto. Più partite giochi, meglio è: dobbiamo fare il nostro lavoro, cancellare quello che è successo e andare avanti. Ripartire da "los huevos"? Sì, è una cosa in più che deve esserci sempre in campo: se hai più voglia dell'avversario, hai più possibilità di vincere" ha dichiarato l'attaccante argentino.