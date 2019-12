Ag. Di Lorenzo e Mario Rui: "Gattuso li migliorerà in un aspetto"

Mario Giuffedi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giovanni può fare ancora meglio con Gattuso perché a livello caratteriale può trasmettergli quel qualcosa che può fargli fare un passo in avanti. Lo stesso vale anche per Mario Rui e Hysaj, perché sono convinto che Gattuso può migliorare tutti i calciatori. Lo conosco dai tempi del Pisa, aveva dei miei calciatori. Bisognerà aiutarlo, dovrà farlo sia la società che i calciatori".