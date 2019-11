Ag. Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui: "Pronti a difenderci dalle sanzioni di ADL, ma i calciatori sanno di aver sbagliato"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui ed Elseid Hysaj: "Mario Rui? L'infortunio l'ha frenato, non ha mai avuto la serenità per curarsi bene. Mi auguro che adesso possa curarlo bene e tornare in campo, se sta bene, può fare molto bene. Sono tifoso della mia città, il Napoli è una parte della mia città e per me l'ipotesi dello sceicco è totalmente inventata. De Laurentiis non lascerà mai la società, è la sua azienda, la sua passione, il suo amore. Bari o Napoli? Secondo me può portare avanti tutte e due le squadre, il Bari arriverà in A in 3 o 4 anni e in questo frangente di tempo, possono cambiare tante cose. Conti? Ha avuto due infortuni gravissimi, ci vuole tempo per riprendersi. Ha trovato allenatori come Gattuso e Giampaolo che non l'hanno aiutato. Pioli ha portato Biraghi a certi livelli, sta dando fiducia anche a Conti, ma non a chiacchiere, con i fatti. Conosco Conti, è ai livelli di Di Lorenzo, mi interessa solo che si giochino il posto in Nazionale.

QUESTIONI LEGALI - Questione multe per il ritiro? A livello mediatico escono tantissime notizie false, conosco la verità e tantissime cose non sono vere. Personalmente per il buon rapporto che ho con il Napoli, non sto a pensare a ciò che dovrò fare a livello legale, la prima mossa deve farla il Napoli. Noi ci difenderemo, ma mettendo in chiaro le cose come stanno. Sono pagati dal club che fa delle scelte ed i giocatori devono eseguirle. Sicuramente anche loro sanno che hanno fatto una cosa sbagliata, forse troppo impulsiva. Non stiamo sul piede di guerra, vogliamo solo rimettere la squadra in carreggiata. La cosa che mi fa dispiacere è quello che sta succedendo ad Allan, Zielinski... sono cose che danno fastidio, si generalizza, si comincia ad essere prevenuti e la tifoseria passa per delinquenti, ma non è così. Se si vanno a chiedere giocatori importanti e leggono ciò che succede, hanno paura. La nostra è una bellissima città e con la collaborazione dei tifosi dobbiamo trasmettere il messaggio. C'è stato qualche motivo valido per farli arrabbiare in questo modo? Un motivo c'è ed è anche uscito pubblicamente. I giocatori sono esseri umani, hanno delle famiglie. Dieci giorni di ritiro, finisce il campionato e vanno in Nazionale, nuovamente distanti dalla famiglia. Vanno capiti, ma non giustificati. Ho sempre la mia idea: potevano andare in ritiro, parlare con il presidente anche nei giorni successivi, il presidente - una persona buona ed intelligente - avrebbe capito e li avrebbe mandati a casa. Hanno preso una decisione di pancia ed è successo quel che è successo. Non ho niente a che vedere con nessuno, io faccio sempre l'interesse dei giocatori. E' una persona serie che fa i suoi interessi, come io faccio i miei. Viene sempre definita come una persona che non è. Questo è un mondo difficile, mettersi sul piatto per come si è, ci mangerebbero vivi. E' molto gentile, cordiale, ascolta le esigenze di tutti e si lavora molto bene. E' dipinto male. Al presidente devi sapergliele dire le cose".