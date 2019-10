Ag. Di Lorenzo: "Me l'aveva chiesto l'Inter e tante altre, ora le squadre su di lui sono aumentate"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato anche dell'ex Empoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo fa della sua intelligenza una delle sue qualità migliori e questo gli semplifica tutto in qualsiasi posizione del campo giochi. Sta ripercorrendo un po' il primo anno di Hysaj, perché anche lui giocava sia a destra che a sinistra mantenendo lo stesso rendimento. Mercato? Me l'aveva chiesto anche l'Inter, ma nella mia testa c'era l'idea di portare via Hysaj e quindi serviva un sostituto. Avevamo tante altre squadre sul giocatore, ma oggi sono ancora di più".