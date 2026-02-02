Ag. Giovane: "Che occasione il Napoli! Si è mosso per primo e con Conte può crescere"

L'agente Giuseppe Riso, intervenuto a Sky Sport per fare il punto sui suoi assistiti nell'ultimo giorno di mercato, ha parlato così delle situazioni più attuali: "Ho letto dell'interesse dell'Arsenal per Tonali, ma non abbiamo mai parlato di questa possibilità. Tonali si sta giocando la Champions col Newcastle e non è il momento di pensare a queste robe. La sua valutazione la faremo a marzo, se ci sarà l'apertura dei Magpies".

Su Giovane: "Il Napoli è un'occasione importante per lui. Gli azzurri si sono mossi per primi, con Conte può solo crescere e migliorare".