Ag. Lucca: "È già forte, la Premier League è un'opportunità di crescita"

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Lorenzo Lucca, dallo Sheraton di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio. Di seguito le sue parole.

Lucca va in Premier al Nottingham Forest. Che occasione è?

"Va in un calcio importante, la Premier League è un'opportunità di crescita. Lui è già forte e per adesso pensiamo solo a sfruttare bene l'esperienza. Affronterà i top del mondo".

Su Giovane:

"Il Napoli è un'occasione importante per lui. Gli azzurri si sono mossi per primi, con Conte può solo crescere e migliorare".

Frattesi rimane alla fine rimane all'Inter nonostante le voci.

"Davide vuole giocare di più come tutti i giocatori importanti, ma'nter non ha mai veramente aperto alle cessione, anche se c'è stato qualcosa con il Nottingham. I rapporti con l'inter comunque sono buoni e lui è felice di rimanere. E non ve lo dico perché lo devo dire, ma perché è vero".