Ag. Lucca: "È già forte, la Premier League è un'opportunità di crescita"
Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Lorenzo Lucca, dallo Sheraton di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio. Di seguito le sue parole.
Lucca va in Premier al Nottingham Forest. Che occasione è?
"Va in un calcio importante, la Premier League è un'opportunità di crescita. Lui è già forte e per adesso pensiamo solo a sfruttare bene l'esperienza. Affronterà i top del mondo".
Su Giovane:
"Il Napoli è un'occasione importante per lui. Gli azzurri si sono mossi per primi, con Conte può solo crescere e migliorare".
Frattesi rimane alla fine rimane all'Inter nonostante le voci.
"Davide vuole giocare di più come tutti i giocatori importanti, ma'nter non ha mai veramente aperto alle cessione, anche se c'è stato qualcosa con il Nottingham. I rapporti con l'inter comunque sono buoni e lui è felice di rimanere. E non ve lo dico perché lo devo dire, ma perché è vero".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro