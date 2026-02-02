Conte torna sulle polemiche sul calendario: "Tutti d'accordo con me, ma nessuno fa niente"

A margine della consegna della Panchina d'Oro, Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, nel corso della quale è tornato sul discorso calendario: "Le mie polemiche sui calendari? Siamo tutti d'accordo a 360 gradi, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente... Si andrà avanti così, non si può fare niente. Ci sono le istituzioni addette...

Leggevo che la Federazione Tedesca stava cercando di fare qualcosa, ma è difficile muoversi singolarmente. Sono situazioni che non mi devono competere, sono un allenatore, ma è un problema in cui siamo tutti molto d'accordo, però non si fa niente".