Ag. Hysaj smentisce: "Roma? Una grande cazzata! Ora non pensa al mercato..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, smentendo le voci che lo accostano già da diversi mesi alla Roma in vista della prossima stagione: "Hysaj e Di Lorenzo si sono trovati perché è saltata la trattativa, causa di forza maggiore. Mettere Conti in concorrenza con Di Lorenzo che giocano entrambi in una grande squadra, è da stupidi. Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata".