Ag. Immobile sull'ipotesi Napoli: "Per me resta alla Lazio ma si può sognare di tutto"

Per Ciro Immobile, capitano e recordman della Lazio della gestione Lotito, queste potrebbero essere le ultime partite in biancoceleste. Nel corso di questa stagione l'attaccante di Torre Annunziata ha visto calare sia il minutaggio che il numero di gol (finora sono 10 fra tutte le competizioni) e questo, assieme alla carta d'identità assieme ad un contratto in scadenza nel giugno 2026, ha fatto in modo che le voci su un possibile addio iniziassero a giocare con forza. Con club come il Napoli accostati in vista della prossima stagione.

E proprio sul possibile approdo al Maradona del classe 1990 ha detto la sua l'agente dello stesso numero 17 capitolino, Marco Sommella, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss: “Ha un contratto con la Lazio fino al 2026, è un’icona del club e per ora rimane lì. Questa stagione non cancella quanto fatto negli anni. I suoi numeri non li ha nessuno. Immobile a Napoli? Si può sognare di tutto”.