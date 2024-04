Ag. Jorginho: "Juve? Non credo lo cerchino, ma se Giuntoli dovesse aver bisogno..."

L'ex azzurro Jorginho, oggi guida il centrocampo dell'Arsenal, è sempre rimasto legato all'Italia, di cui difende i colori in Nazionale, e alla Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex azzurro Jorginho, oggi guida il centrocampo dell'Arsenal, è sempre rimasto legato all'Italia, di cui difende i colori in Nazionale, e alla Serie A. A confermarlo, il suo agente Joao Santos, intervenuto su TV Play: "È cresciuto in Italia, del vostro Paese gli piace tutto".

La Juventus, diverse volte accostata a Jorginho in passato, può essere un'opzione per il suo futuro: "Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho - ha detto il procuratore - qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi".

Chiusura sulla Fiorentina, altra squadra che in estate potrebbe cercare un giocatore in quel ruolo: "Bisogna capire se loro pensano a Jorginho, prima di tutto - ha risposto Joao Santos - Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattati".