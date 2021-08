Ag. Jorginho: "Non è vero quello che si diceva a Napoli! Poteva andare alla Juve..."

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo il Napoli Jorginho ha imparato tanto, ora gioca bene anche in un centrocampo a due, nel Chelsea gioca con Kovacic o Kanté. Ha vinto tutto così. Il discorso che sta bene solo nella mediana a tre e nelle squadre in stile Sarri non è più vera. Juventus? A Sarri piaceva e piace tanto Jorginho, ovunque vada ne parla quindi è chiaro che ne abbia parlato anche alla Juventus. Ci fu un sondaggio, ma alla fine non andò in porto. Oggi al mondo ci sono massimo 6-7 squadre che possono prendere Jorginho. Qualcuno ha chiesto informazioni".