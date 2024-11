Ag. Lukaku: "E' contento quando la squadra vince, il resto sono chiacchiere"

vedi letture

Federico Pastorello, agente di Meret ma anche di Lukaku, è intervenuto a Calciomercato.it parlando del suo assistito, in gol contro la Roma e a quota 5 reti in campionato con la maglia del Napoli.

“Lui è molto contento al di là di tutto, poi è normale accada per gli attaccanti – soprattutto quelli come lui che hanno abituato a fare gol ogni partita – magari in un momento in cui questo succede meno. Però ripeto, il suo impegno credo che sia sotto gli occhi di tutti, è contento quando la squadra vince indipendentemente che faccia gol o meno, lavora molto per la squadra e questo lo si vede chiaramente. Quindi lui è contento perché il Napoli è contento, il resto sono solo chiacchiere. E comunque i tre punti di domenica sono arrivati con un suo gol, quindi credo che tutti siano contenti".