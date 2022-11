Ag. Mario Rui: "Già l'anno scorso non veniva più criticato! Via in caso di Scudetto? Vedremo..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui tra gli altri

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui tra gli altri: "Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Forse due anni e mezzo fa era un po’ criticato ma l’anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi. Quella di Mario Rui è semplicemente continuità. I meriti sono sempre in gran parte del calciatore. Sicuramente Spalletti ha influito molto in questo anno e mezzo di gestione, anche se mi riservo un 70% per Mario Rui.