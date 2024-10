Ag. Obaretin: "A Bari minutaggio calato, ma è tranquillo. La B è lunga, arriverà il suo momento"

“In questo periodo sta giocando un po' meno, ma d’altronde ha dei rivali nel ruolo di alto livello. Per fortuna il ragazzo è molto maturo ed equilibrato, ha giocato in varie realtà e queste esperienze lo hanno forgiato. Sa che Bari è un palcoscenico diverso, ma l’ho sentito tranquillo, aspetta la sua occasione e nel mentre deve imparare da i giocatori più esperti che ha davanti". Ai microfoni di Tuttobari il procuratore Lorenzo Lazzari parla così del momento che sta vivendo il centrale difensivo Nosa Edward Obaretin, classe 2003 arrivato in estate in prestito dal Napoli che ha raccolto sei presenze fra Serie B e Coppa Italia in stagione.

“In società sono tutti contenti del ragazzo sebbene il suo minutaggio sia calato, ma la Serie B è lunga e l’ho detto anche a lui. - prosegue Lazzari - Ci saranno momenti in cui servirà in campo e le sue qualità verranno fuori, mentre ci sono altri momenti, come questo, in cui sta giocando un po' meno".

Sulla stagione della squadra di Moreno Longo: “Il Bari ha sempre aspettative alte. La società ha comprato tanti giocatori nuovi, ha preso un nuovo direttore e un nuovo allenatore. In questo momento la stagione dei galletti è difficilmente giudicabili, proprio per le diverse componenti che sono cambiate. La squadra alla lunga verrà fuori. In questo campionato però ci sono formazioni come il Sassuolo che hanno l'opportunità di fare la voce grossa e disputare una stagione diversa rispetto ad altre rose".