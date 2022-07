Ag. Politano: “Spalletti non si fida più di lui. Valencia? Deve prima cedere, ma c’è tempo…”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti non si fida più di lui. A fine stagione, quando siamo andati, abbiamo avuto la sensazione che Spalletti non provava a tenerlo dimostrando fiducia. Ha detto che avrebbe parlato col presidente, come se volesse togliersi un pensiero. La sensazione che abbiamo avvertito è stata di una netta mancanza di fiducia.

Sul Valencia: “Deve cedere alcuni calciatori per poter comprare, come tutti i club del resto. C'è tempo e anche il Napoli deve vendere prima di comprare. Non mi è piaciuta la conferenza di Spalletti, è entrato in polemica. Politano non ha mai chiesto il posto da titolare e io stesso mi sarei opposto ad una cosa del genere. Il calcio è sport meritocratico, il problema non l'ha creato Matteo da solo ma dopo un confronto con Spalletti. Se Politano deve cominciare il suo campionato col Napoli deve farlo libero di testa e senza problemi con l'allenatore”.