Ag. Sepe: "A Gattuso piace, è uno dei più forti d'Italia! Lo riproporrò..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj, Di Lorenzo, Sepe e Biraghi tra gli altri: “Perché Ancelotti ha fallito? Per un semplice motivo: non è una squadra di campioni il Napoli, vanno allenati e và coltivata la cultura del lavoro quotidiano e questo Ancelotti non l'ha fatto. Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l'allenatore. Spinazzola all'Inter implica un'uscita di Biraghi? Biraghi è titolare indiscusso, gioca tutte le partite, secondo in classifica sotto solo alla Juve, non può essere in uscita.

PROPOSTA SEPE - "Meret-Ospina? Giusto far fare le scelte a Gattuso, nell'interesse del patrimonio Napoli. A me Ospina, con la Lazio, è piaciuto tantissimo, indipendentemente dall'errore.Prossimo talento proposto? Sepe. Uno dei portieri più forti d'Italia, oggi al Napoli avrebbe fatto comodo. Sono convinto che a Gattuso piaccia molto, con i piedi è un fuoriclasse".