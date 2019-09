Ag. Tonali: "Non ha sentito differenza B e A, potrebbe piacere ad Ancelotti. El Shaarawy? ADL lo voleva..."

Roberto La Florio, procuratore del calciatore del Brescia Tonali, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tonali è un ragazzo serio e sereno, quando entra in campo si vede la sua serenità. Ha iniziato bene e non ha sentito la differenze tra serie B e serie A. Si è arrabbiato per come è finita la partita, ma a nessuno piace perdere e quando un giocatore arriva in serie A è chiaro che vincere aiuta a vincere e perdere non fa piacere. Ad Ancelotti potrebbe piacere, ma così come ad altri allenatori.



El Shaarawy? Quando era al Milan era stato seguito dal Napoli e soprattutto dal Presidente, all’epoca era un giocatore importante poi il Milan non voleva mollarlo e quindi non si fece più niente ma alla fine fu solo un interessamento nulla di eclatante“.