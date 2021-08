Ag. Zerbin: "Ha fatto il primo gol a Buffon e poteva fargliene anche un altro..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Furio Valgareggi, agente di Alessio Zerbin, azzurro in prestito al Frosinone: "Ha fatto il primo gol a Buffon, gliene poteva fare anche un altro. Avete avuto allenatori toscani molto bravi, tra cui Mazzarri che spero possa tornare a lavorare presto, che non hanno mai chiesto troppo. Non si può togliere Insigne a Spalletti".