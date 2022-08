Aggressione Spalletti, l’ex viola Di Chiara minimizza: “Rispetto a certe cose in passato…” 

Alberto Di Chiara, ex viola, ha parlato a Radio Firenzeviola a partire dalle polemiche relative alle parole di Spalletti:

Alberto Di Chiara, ex viola, ha parlato a Radio Firenzeviola a partire dalle polemiche relative alle parole di Spalletti: "Purtroppo certe cose hanno sempre fatto parte del calcio. Non dico che sia giusto, ma se ripenso a certe cose che venivano dette o fatte in passato... Certe cose in questo momento storico verrebbero esorcizzate. Alla fine a furia di parlarne una persona diventa una sorta di eroe che gode ad andare magari con qualche foto sul giornale. Si parla di quelle cose più che parlare dei giocatori in campo. Ai miei tempi senza telecamere, nel tunnel dove non vedeva nessuno, succedeva di tutto ma non gli si dava importanza. E questo cambio di prospettiva succede non solo nel calcio, ma in qualsiasi circostanza. Gli allenatori ormai sembrano guru, allo stesso modo lo spostamento mediatico va poco su ciò che succede tecnicamente in campo".