Agostinelli sorpreso: "Non mi aspettavo questo comportamento da Di Lorenzo"

"E' un altro Bruscolotti, è un vero capitano, ma sono rimasto un po' deluso dal suo comportamento".

TuttoNapoli.net

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è stato ospite di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio. E ha parlato di Giovanni Di Lorenzo: "Non mi sarei mai aspettato che potesse andare via. E' un altro Bruscolotti, è un vero capitano, ma sono rimasto un po' deluso dal suo comportamento. Ora come ora, qualsiasi decisione prende sarà contestata.

Se va alla Juve viene contestato, ma anche se rimane. Servirebbe un po' di silenzio in certe circostanze. Da lui, che reputavo un giocatore importante, non mi aspettavo questo comportamento. Lasciamo stare i procuratori, perché poi alla fine decide il giocatore e non il procuratore".