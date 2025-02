Agostinelli: "Un conto è giocare senza Kvara un paio di gare, altro è un'intera stagione"

vedi letture

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta:

Passiamo al Napoli: di fatto, Kvaratskhelia non è stato sostituito, non trova?

"Sì, è vero. Una cosa è giocare un paio di partite senza Kvara, un’altra è affrontare un’intera stagione senza un sostituto adeguato. Anch’io mi aspettavo qualcosa di più dal mercato del Napoli, ma non è arrivato il rinforzo giusto. Conte è un allenatore capace di far rendere al massimo i giocatori a disposizione, ma onestamente non vedo in Okafor un'alternativa vera a Kvaratskhelia. Può giocare come seconda punta, ha fatto anche l’esterno in qualche occasione al Milan, ma la differenza tra lui e Kvara è enorme. L’obiettivo del Napoli dovrebbe essere quello di gestire le energie e alternare Politano e Neres, che saranno i titolari fino a fine stagione, anche perché sia il Napoli che l’Inter hanno fatto poco sul mercato di gennaio, ma per motivi diversi. L’Inter aveva già una rosa completa ed è intervenuta solo dove necessario, come nel caso di Zalewski dalla Roma"

Quindi l’Inter non aveva un grande mercato da fare?

"No, il grosso mercato l’ha fatto il Milan, ma è troppo distante per competere per il titolo. Sicuramente punterà alla qualificazione in Champions League, ma per me né Juventus né Milan hanno le possibilità di raggiungere Napoli e Inter".

Forse il Milan ha lavorato più in prospettiva, cercando di ridurre il gap con Napoli ed Inter nella prossima stagione?

"Sì, ma potrebbe essere anche una parziale bocciatura del mercato estivo. Se dopo pochi mesi cambi quattro o cinque giocatori, significa che le scelte iniziali non erano del tutto corrette. Tuttavia, i nuovi acquisti sono di livello e potrebbero cambiare la stagione".



È preoccupato dalla stanchezza manifestata dai calciatori di Antonio Conte nelle ultime due partite?

"Durante una stagione ci può essere un calo fisico di alcuni giocatori, è normale. Ma il Napoli, giocando solo una competizione, non dovrebbe avere questi problemi. Se guardiamo l’Atalanta, vediamo che con più impegni ha avuto qualche difficoltà. Quindi no, non sono preoccupato: a livello fisico, il Napoli non avrà problemi perché Conte ha preparato la stagione alla perfezione".