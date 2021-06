AIC, Calcagno punta su Insigne: "Può trascinare gli azzurri con i suoi colpi"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente Figc e Presidente AIC: "La presenza dei tifosi allo stadio Olimpico è veramente un bel segnale. Il mondo del calcio negli ultimi mesi è stato bravo a dare messaggi di speranza, quella di questa sera sarà una grande festa sperando ovviamente in un risultato positivo. Siamo parlando di un compimento di un percorso nel quale i calciatori hanno dato un ottimo esempio. l'Italia può arrivare tra le prime quattro, la gara di stasera è la più difficile da affrontare a livello psicologico e sarà importante partire bene.

Storicamente, abbiamo qualcosa in più nel nostro approccio nelle gare ad eliminazione diretta. Sono speranze che arrivano dal percorso fatto da questa nazionale: arrivammo da un periodo molto complesso dopo l'eliminazione dal mondiale, il comportamento di questo gruppo in campo e anche fuori dal campo ha fatto crescere questo Grande entusiasmo nei confronti della nazionale con messaggi estremamente positivi. Mancini? È stato estremamente bravo a creare il gruppo ed a circondarsi di persone nelle quali ripone grande fiducia. La figura di Luca Vialli è molto importante. La struttura del club Italia ormai coincide con quella di un vero e proprio club.

Turchia? Nessuno sottovaluterà una squadra importante come la Turchia. Ma, se l'Italia riuscirà ad esprimere i valori che possiede abbiamo qualcosa di più rispetto a loro. Insigne? Riponiamo tante speranze in lui, nella sua classe, nel suo poter dare qualcosa in più a livello di giocate. Gli episodi valgono qualcosa in più in queste competizioni ed Insigne può essere tra quelli che trascinano il gruppo con i suoi colpi e non solo"