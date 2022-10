Ajax, Bergwijn affranto: “Meglio non parlare, è una serata di m….”

L'attaccante dell'Ajax Steven Bergwijn ha commentato ai media locali il ko contro il Napoli

TuttoNapoli.net

L'attaccante dell'Ajax Steven Bergwijn ha commentato ai media locali il ko contro il Napoli: "C'è rabbia se perdi in casa 6-1, è stata solo una serata di mer*a, meglio non esprimere ora i nostri sentimenti e dire cosa pensiamo. Dobbiamo guardare a noi per le prossime gare. Qualcosa deve cambiare. Una tale sconfitta non ci può appartenere".