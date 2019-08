Alberti: "Il 4-0 col Barça ha fatto bene al Napoli. Se non arriva nelle prime due è un fallimento"

Il procuratore argentino Josè Alberti ha parlato degli attaccanti della nostra Serie A e non solo ai microfoni di radio Sportiva

Su Dybala: "Un giocatore eccezionale che ha avuto qualche difficoltà nella Juve. Penso che andrà al PSG. Higuain? Penso che andrà alla Roma, uscirà anche lui nell'intreccio per Icardi alla Juve. Occhio però al Napoli se salta James".

Sul Napoli: "Il 4-0 di ieri è stato tonificante per il Napoli. Dopo il 3-0 al Liverpool forse c'era stato un po' troppo entusiasmo, il risultato di ieri dimostra che non è ancora perfettamente pronto per la Serie A: se non sarà fra le prime due sarà un fallimento".

Sul calcio sudamericano: "In Argentina ci sono pochi giocatori che riescono a inserirsi in Italia, Dybala ci ha messo 6 mesi per arrivare al Palermo, come Pastore. Oggi si lavora più sulla preparazione fisica che sulla tecnica: questo ha fatto perdere terreno all'Argentina. In questo senso ora i top sono il Brasile e la Colombia".

Sui nuovi fenomeni: "Penso che Hass del Crystal Palace sia uno dei giocatori più interessanti del panorama attuale. Ci sono stati molti interessamenti su di lui, in un paio d'anni potrebbe diventare il giocatore più forte d'Europa".