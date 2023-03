Albiol pazzo di Napoli: "Non volevo andare via, i miei figli ne parlano ancora"

L'ex difensore del Napoli, Raul Albiol, oggi al Villarreal, ha parlato all'edizione spagnola di Dazn dei suoi trascorsi in azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore del Napoli, Raul Albiol, oggi al Villarreal, ha parlato all'edizione spagnola di Dazn dei suoi trascorsi in azzurro: "Non volevo andare via, mi ero innamorato dopo due anni difficili al Real Madrid. A Napoli mi sono sentito di nuovo importante. Hanno fatto fatica i miei familiari, ma poi non volevano più andare via. I miei figli parlano ancora del periodo napoletano".