Albiol: "Sarri alla Juve? Più strano che con Higuain. Per lo scudetto bisogna approfittarne subito..."

“Maurizio è un uomo adulto e sa quello che fa: è difficile prendere decisioni dinnanzi a proposte del genere e bisogna trovarsi in certe situazioni per poterne parlare. Ai napoletani non farà piacere vederlo su quella panchina, è normalissimo, e anzi a essere onesto non fa piacere anche a me. Per niente. Fa proprio uno strano effetto immaginarlo alla Juve: molto più di Higuain”. Così Raul Albiol sulla scelta di Maurizio Sarri di andare alla Juventus. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Albiol aggiunge a proposito della lotta scudetto: “Bisogna approttarne, perché magari all’inizio finirà per concedere qualcosa. Poi, una volta memorizzati i movimenti, rischia di farsi di nuovo dura: le sue squadre diventano macchine perfette. Ci vorranno altri 91 punti per batterli. Bisogna vincerle quasi tutte”.

L'ormai ex difensore azzurro ripercorre la storia con i suoi ex allenatori in azzurro: “Rafa lo conoscevo dal Valencia, gli dovevo tanto e ora gli devo anche altro, perché è stato lui a portarmi qua. E Sarri mi ha cambiato, mi ha migliorato. Poi c’è Ancelotti, un grandissimo: un giorno potrò dire di essere stato allenato da lui”.