Alemao: "Ho una certezza su Neres. Con Conte è un Napoli da scudetto"

"La società poi ha preso un attaccante che mi è sempre piaciuto come Lukaku, era quello che doveva fare"

L'ex azzurro Ricardo Alemao, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del momento del Napoli: "Ho visto due volte il Napoli giocare, mi aspettavo una squadra forte, con un buonissimo allenatore, ha preso giocatori interessanti. Lukaku è un goleador, mi sta piacendo molto. Neres? Un buonissimo giocatore, in Brasile lo aspettano, i grandi giocatori si vanno vedere più in Europa, qui non ha fatto moltissimo ma penso che sia un ottimo giocatore, per vederlo in Italia deve ancora adattarsi pienamente ma a Napoli farà grandi cose, ne sono certo. Scudetto? Per me può fare molto bene, il centrocampo è fortissimo, con Lobotka, Mc Tominay, Anguissa ed anche Gilmour.

La società poi ha preso un attaccante che mi è sempre piaciuto come Lukaku, era quello che doveva fare, quest'anno la rosa mi sembra completa con giocatori importanti ed un tecnico top. Diego? Lo sentii su whatsapp una settimana prima della sua scomparsa, voleva venirmi a trovare in Brasile per il lavoro che faccio, visto che mi occupo di recupero dei tossicodipendenti, abbiamo fatto due chiacchiere, era un po' che non lo sentivo, la sua morte è stata una tragedia che mi ha colpito molto. Diego era una bravissima persona, lasciamo perdere quello che dicono gli altri, chi non l'ha vissuto non può capire, è stato un grande compagno di squadra, se abbiamo vinto è stato tutto merito suo. Per me è stato il migliore di tutti".