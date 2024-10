Alemao: "Lobotka mi impressiona, ma Kvara è il migliore. E' allegria"

Alemao, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Lo scudetto se lo giocheranno l'Inter e il Napoli, le più attrezzate. Mi viene da pensare che il Napoli arrivi primo. Che ce la faccia. Però è chiaro che poi il destino possono anche orientarlo piccoli episodi. Ma Conte è l'uomo adatto ed ha a disposizione i calciatori che fanno al caso suo. Squadra piena di contenuti. Lobotka mi impressiona, ma il migliore è Kvaratskhelia. Per talento, per vivacità, per rapidità di pensiero, per quella energia che ti dà ogni volta che salta un avversario. È allegria".