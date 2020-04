Alemao: "Lozano? Non è facile giocare a Napoli, mentalità città e tifosi va capita"

Ricardo Alemao, ex giocatore del Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle difficoltà di Hirving Lozano alla sua prima stagione in azzurro: "Non è facile giocare a calcio a Napoli. E' una città che vive per il calcio, ma va capita la mentalità dei tifosi. Queste cose succedono. Abbiamo visti parecchi giocatori che sono arrivati in Italia e poi non hanno fatto bene. Può capitare di non integrarsi, ma è bravo e mi dispiace molto".