Allegri, l'amico Galeone svela: “Poteva andare dovunque, ma voleva tornare alla Juve più di ogni cosa"

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato del ritorno del tecnico livornese in bianconero: “È carino e felice. Come sapete, non ho mai amato la Juventus, anche per questo mi piace la figura che ha fatto richiamando Max. Ammettere gli errori non è mai facile, ma è sinonimo di intelligenza. Fermo due anni? Ma guardate che ha scelto lui, poteva andare dovunque, ma la verità è che voleva tornare alla Juve più di ogni cosa”.