Allegri: "Non tornerò ad allenare fino a giugno. Sul futuro..."

Uno dei nomi più gettonati in questo momento nell'ambiente Napoli è Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus è uno dei nomi circolati più di frequente in merito ad un possibile avvicendamento sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano però ha affermato in un'intervista a ESPN FC che non tornerà ad allenare fino a giugno: "Non so se volete chiamarla stagione sabbatica o no. Con Giovanni Branchini abbiamo raggiunto subito questa decisione, dopo l'addio alla Juventus",

FUTURO - "Il prossimo sarà un anno importante. Sarà una scelta fondamentale e devo arrivarci preparato. Dopo un anno fuori e tanti alla Juventus, non voglio tornare e far male".