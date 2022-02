Altafini: “Osimhen diventerà fortissimo. Scudetto? Il Milan ha un piccolo vantaggio”

Josè Altafini, ex calciatore del Napoli e della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Scudetto? I favoriti restano Inter, Milan e Napoli. Speriamo che la questione coppe europee non porti stanchezza o qualche infortunio. Sicuramente il Milan ha il piccolo vantaggio di non avere la Champions. L’Inter fortunatamente ha una panchina lunga. E’ importante che il Napoli abbia la miglior difesa, però c’è rammarico per le sconfitte in casa con squadre piccole, con quei punti in più si era primi da soli.

Osimhen può diventare un ottimo attaccante. Abbiamo l’esempio di Leao che negli scorsi anni sembrava svogliato e ora sembra maturato, penso che anche l’attaccante del Napoli possa migliorare ancora di più.”