Alvino: "A Dimaro Spalletti ha seguito con un occhio particolare un giovane, può restare"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei giovani azzurri nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Spalletti ha seguito con un occhio particolare Zanoli. Serve coraggio per tirar fuori un giovane da far crescere, in Bundesliga a 20 anni sei già un calciatore. Con un po' di coraggio Zanoli potrebbe essere un'alternativa a Di Lorenzo, chissà".