Alvino: “Basta negatività o processi! Il Napoli sta facendo un prodigio e va sostenuto da tutti”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Per me Inter-Lazio non esiste, perché il Napoli ha un punto di vantaggio e con la vittoria a Parma…poi è chiaro che, a partita finita, la prima cosa che si andrà a fare è capire com’è finita a Milano. L’attenzione di tutti credo che debba essere solo su Parma-Napoli. Ho sentito delle critiche inspiegabili, a Lecce quando c’è stato il cambio Raspadori-Gilmour nessuno ha detto niente, mentre contro il Genoa con il cambio Billing-Raspadori apriti il cielo, per il risultato.

Con il Genoa è un inciampo e per com’è stata condotta la partita, il Napoli meritava la vittoria, è stata anche superiore ad altre vittorie ottenute, ma il calcio è anche questo. Un tiro e mezzo in porta del Genoa, una traversa, un gol e un autogol. Ma nessun processo. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario e va accompagnato da tutto l’ambiente, quello interno ed esterno. Bisogna abbandonare la negatività tornando a essere positivi. Mi fa rabbia che al 79’ di Lecce-Napoli esce Raspadori ed entra Gilmour e non è diventato nemmeno per un secondo argomento di discussione. Se il Napoli vinceva con il Genoa nessuno diceva niente del cambio di Billing. Se le cose vanno come devono andare, Billing diventa l’uomo della storia. Il Napoli sta facendo un prodigio”.