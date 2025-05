Ferrara: "Conte ha lo scudetto in mano. Ma il calcio l'ha inventato il diavolo, occhio al Parma"

L’ex difensore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN presentando la sfida del Napoli contro il Parma. L’opinionista e commentatore si è dilungato sul ruolo di Conte nel finale di campionato, passando poi alla lettura di queste ultime partite: "Il destino è tutto nelle mani di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli sa che non devi vincere per forza lo Scudetto con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma sa anche che bisogna saper gestire questi momenti, e lui possiede le conoscenze per farlo al meglio.

Il pareggio con il Genoa era inatteso, ma può capitare. Adesso bisogna pensare al Parma e a fare quanti più punti possibili. Il calcio l'ha inventato il diavolo, come sosteneva una mia vecchia conoscenza, e lo vediamo anche in un Genoa che tira due volte e pareggia contro il Napoli primo in classifica. Tutto può succedere, ma sono tranquillo. In questa settimana, vedrete che si risolveranno i problemi di sostituzione di Lobotka ed il mister darà nuova fiducia ai suoi ragazzi, ne sono convinto”.